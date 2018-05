Verso il diverso: laboratorio per bambini

Un pomeriggio gratuito, dedicato ai bambini di Sasso Marconi (e non), in cui scoprire che la diversità animale può essere un valore importantissimo nella crescita di ognuno.

Attraverso giochi, attività, laboratori di zoomimica e tanto altro ancora, gli Educatori de Le Terre del Branco guideranno i partecipanti in un'esperienza affascinante e divertente.