Verso nuovi orizzonti. Conosci te stesso - Laboratorio filosofico

LABORATORIO FILOSOFICO

“Verso nuovi orizzonti. Conosci te stesso”

Presentazione ad INGRESSO LIBERO:

Mercoledì 21 e venerdì 23 novembre ore 19.00

Presso l'Associazione Nuova Acropoli,

via Pier de' Crescenzi n°3 (vicino Porta Lame), Bologna



Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Laboratorio Filosofico, aperto a tutti (dai 16 anni in su) con presentazione ad ingresso libero e non impegnativa, il 21 e il 23 novembre presso la nostra sede associativa.



A chi si rivolge?

Agli appassionati, ai curiosi, agli aspiranti conoscitori di se stessi e a chiunque voglia avvicinarsi alla Filosofia per la prima volta: un appuntamento settimanale per apprendere insieme e soprattutto per scoprire l’utilità della Filosofia nella vita di tutti i giorni.



Ma la Filosofia può essere Utile?

Sembra un paradosso! Ma è proprio così: quando nella quotidianità al retto pensiero facciamo seguire la retta azione, allora stiamo parlando di Filosofia Attiva.



Filosofia Attiva…di cosa si tratta?

Infinite sono le domande che l’uomo si pone durante la vita per il crescente desiderio di conoscenza: una ricerca naturale la sua, una spinta innata per la comprensione di tutto ciò che lo circonda.

Se un bambino può chiedersi cosa sia un arcobaleno, come nasca e se sia possibile toccarlo, crescendo diviene un uomo con domande più universali ed intime allo stesso tempo.

La Filosofia raccoglie le risposte che l’uomo ha trovato a queste grandi domande nel corso dei secoli… ma dalla teoria si deve poter passare alla pratica!!!

E qui entra in gioco la Filosofia Attiva, che è amore per la conoscenza in chiave pragmatica, per poter applicare un po’ della saggezza dei grandi alla nostra quotidianità.



Questo Laboratorio è una proposta per risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, seguendo le orme di grandi uomini che in Oriente ed Occidente hanno fatto la storia del pensiero: spaziando da Platone ad Aristotele, da Seneca a Confucio, dalla saggezza dell’antico Egitto alla battaglia di Arjuna, per aprire nuovi orizzonti nella conoscenza di sé e di ciò che ci circonda.

Prova anche tu!



Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

Cell. e Whatsapp 366 8311974 oppure tel. 051 0860065.

Per saperne di più:

http://bologna.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/bologna/