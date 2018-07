Villa San Pietro: inaugura l'aperitivo musicale del giovedì

Fuori - L'Aperitivo Musicale del Giovedì.



Dopo il successo della serata inaugurale del 29 giugno, Villa San Pietro è finalmente aperta tutti i giorni per accogliere gli ospiti nei propri spazi circondati dal verde.

Giovedì 4 luglio inaugura FUORI, l’aperitivo musicale del giovedì .

Dalle ore 18 fino a tardi potete godere degli spazi con l'aperitivo che unisce i cocktail dei talentuosi bar manager al buffet preparato dallo chef Roberto D'Avino, musicato da Dino Angioletti e Trent Still.

Una gioia per i vostri sensi.



Villa San Pietro è aperto tutti i giorni a pranzo, con la formula del menù a prezzo fisso a partire da 13 euro, Dietro le quinte, a dirigere la brigata di cucina, lo chef Roberto D'Avino.

