Walking industrial heritage - visita alla Chiusa di Casalecchio

Si apre con la visita alla Chiusa di Casalecchio, gioiello di ingegneria idraulica medievale tutt'ora funzionante, la nostra rassegna #WalkingIndustrialHeritage, organizzata da Free Walking Tour Bologna e Save Industrial Heritage. La rassegna di itinerari diffusi ci porterà alla scoperta della Bologna manifatturiera e industriale; attraverso vie d’acqua e ex tranvie che hanno plasmato il volto economico e sociale della città e ci sono arrivate fino ad oggi come patrimonio unico da salvaguardare e valorizzare.



La storia dello sviluppo economico e manifatturiero bolognese inizia proprio da qua, dall'acqua. Scopriremo insieme la più antica opera idraulica del mondo ancora in funzione. Nata per rifornire di acqua il centro di Bologna, la Chiusa di Casalecchio è all'origine del sistema di canali che dopo il Medioevo rese la città capitale europea della seta. Cammineremo sullo sbarramento e seguiremo il Canale di Reno nel primo tratto fino alla centrale idroelettrica della Canonica.



Ritrovo alle 9.30 presso il parcheggio del Lido di Casalecchio, Casalecchio di Reno (BO). Coordinate: 44.470830, 11.279880



Info e prenotazioni:

info@samesametravels.com

3351627175



Walking Industrial Heritage è parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

Gallery