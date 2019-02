Tanta musica, eventi di piazza, teatro e tanto altro: Bologna nel weekend, si sa, diventa un ricco ventaglio di eventi fra cui scegliere. Non dimentichiamoci che siamo in piena atmosfera carnevalesca: ecco gli appuntamenti con carri, coriandoli e mascherine.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Il nuovo progetto musicale di Dodi Battaglia, accompagnato per l'occasione da quattro musicisti e da due coristi, andrà in scena anche a Bologna. 50 anni di carriera totalmente dedicati alla storica band italian, I Pooh...nonostante lo scioglimento del gruppo continua a esibirsi come solista e chitarrista e ad incantare il pubblico con i più grandi successi dei Pooh.

Carnevale e merenda: che binomio! Largo ai piccoli...questo evento è tutto per loro.

La fiaba più bella di sempre: Cenerentola - il musical riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l'atmosfera di un'epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie.