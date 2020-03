I 10 eventi da non perdere questo week-end restando a casa!

La cultura non si ferma: cinema, teatri, locali e musei sono chiusi per l'emergenza Coronavirus, ma la bellezza dell'arte, il fascino dell'opera, il gioco degli spettacoli per bambini e la recitazione continuano online grazie agli streaming e ai contenuti messi online per non far sentire questa grande mancanza.

Ecco gli eventi da seguire da casa:



Venerdì 20 marzo alle ore 18:30 Il Simposio: La Fondazione San Carlo e Emilia Romagna Teatro Fondazione presentano una riduzione teatrale tratta dal celebre dialogo platonico in cui si discute del rapporto tra eros, bellezza e conoscenza filosofica. Testi scelti da Carlo Altini, drammaturgia a cura di Lino Guanciale. Con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Eugenio Papalia, Simone Tangolo. Musiche a cura di Filippo Zattini, proiezioni a cura di Riccardo Frati.

2. Il Museo Civico Medievale dal salotto di casa

MuseOn: il percorso sulla collezione permanente del Museo Civico Medievale è fruibile gratuitamente a tutti gli utenti del web. L’accesso ai contenuti è reso possibile attraverso un codice QR disponibile sul sito del museo, su quello dell’Istituzione Bologna Musei e all’indirizzo www.bolognamusei.museon.it. Gli utenti dovranno semplicemente scaricare la app Museon dagli store dei loro dispositivi mobili e inquadrare il codice QR. Oltre 80 oggetti permetteranno di ripercorrere tutte le sezioni della collezione permanente. Fra i reperti dei quali è possibile conoscere informazioni e approfondimenti si segnalano l'Arca di Giovanni da Legnano, il celebre acquamanile, la statua di papa Bonifacio VIII e ancora le sculture del Nettuno e del Mercurio di Giambologna o le fiasche dei Bentivoglio. Link: www.museibologna.it | www.museibologna.it/ar teantica

Sabato 21 marzo, dalle 18:00 Ore 18:20 Paolo Fresu Casa chiama casa + videoclip Sia Laudato San Francesco di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Ecco dove ascoltarlo: www.emiliaromagnacreativa.it. Dalle colline bolognesi, arriva il messaggio di Paolo Fresu. “Da casa a casa”, dal luogo più intimo di ognuno di noi. La sensibilità umana e artistica di Paolo Fresu ci abbraccia in questo momento difficile, la sua musica conforta. Paolo Fresu ci parla di un’Italia splendida, di un “Paese che suona e canta con lo stesso ritmo” e il suo non può che essere un messaggio di speranza. Ci regala anche il video di un brano musicale di autentica bellezza “Laudato sii San Francesco”, primo singolo di Altissima Luce – Il Laudario di Cortona secondo Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, uscito ad aprile 2019 per Tǔk Music.

L’esecuzione del brano è di Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti; Daniele di Bonaventura, bandoneon, effetti; Marco Bardoscia, contrabbasso; Michele Rabbia, percussioni, laptop; Orchestra da Camera di Perugia; Gruppo vocale Armoniosoincanto.

Ogni giorno, dalla scorsa settimana, sul canale Youtube Fantateatro Official vengono pubblicati due spettacoli uno alle 16:00 dedicato ai più piccoli e uno alle 21:00 per tutta la famiglia che rimarranno online per i giorni a seguire. Sul canale Youtube di Fantateatro potete trovare già online anche tanti classici della letteratura e del teatro come Goldoni, Wilde e Shakespeare.

5. Grandezze & Meraviglie: Settecento Furioso - L'Orlando Furioso in Vivaldi e Handel

Sabato 21 marzo alle ore 19:45 Grandezze & Meraviglie: Settecento Furioso - L'Orlando Furioso in Vivaldi e Handel, con Valentina Satta, soprano; Candida Guida, contralto; Orchestra Barocca del Veneto I Musicali Affetti diretti da Fabio Missaggia. Ludovico Ariosto entra con irruenza al Ridotto nel concerto “Settecento Furioso” che, attraverso un susseguirsi di arie vocali e musiche strumentali di Vivaldi e Händel, testimonia il successo plurisecolare dell’Orlando Furioso, di cui nel 2016 cui si celebrarono i 500 anni dalla prima pubblicazione. www.cartellone.emiliaromagnacreativa.it

Quattro gli ambiti tematici su cui, a rotazione consecutiva, saranno incentrate le clip: la mostra temporanea AGAINandAGAINandAGAINand, che indaga il tema del loop, della ripetizione e della ciclicità nella contemporaneità attraverso le opere di sette tra i più noti artisti contemporanei (Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, Cally Spooner, Apichatpong Weerasethakul), la collezione permanente MAMbo, il Museo Morandi e il Dipartimento educativo MAMbo.

7. Jazz a domicilio, quartetto di Matteo Raggi

Domenica 22 marzo, dalle ore 21:30 Jazz a domicilio: diretta streaming del quartetto di Matteo Raggi dal Camera Jazz Club di Bologna

Prosegue la programmazione che l’Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi e da Matteo Parmeggiani, propone sul proprio canale YouTube durante questo periodo di sospensione delle attività. Dopo le serate dedicate all’opera con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e l’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, i prossimi appuntamenti saranno dedicati alla musica sinfonica, con alcuni dei concerti eseguiti nelle scorse stagioni e da rivivere assieme al pubblico, che potrà prenderne visione ogni lunedì e ogni giovedì con inizio alle ore 21 per tre settimane consecutive.

Durante questo periodo di sospensione delle attività, al fine di restare comunque vicino al pubblico il Teatro Comunale di Bologna propone l’ascolto e la visione in podcast in HD sul suo canale YouTube – per tre sabati consecutivi alle 21.00 – di tre titoli d’opera andati in scena nella scorsa stagione. Si comincia il 14 marzo con il Rigoletto di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Alessio Pizzech e diretto da Matteo Beltrami; si prosegue il 21 marzo con un’altra opera della trilogia popolare verdiana, La traviata, diretta da Renato Palumbo e con la regia di Andrea Bernard; si chiude il 28 marzo con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, con Federico Santi sul podio e la regia di Federico Grazzini.

A seguito dell’ultimo aggiornamento in data 8 marzo 2020 delle misure ministeriali che mirano al contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, la mostra At home in Sweden, Germany and America del fotografo svedese Gerry Johansson, a cura di Laura De Marco, Stefania Rössl e Massimo Sordi non sarà visitabile fino al 3 aprile. Pertanto, è prevista una visita guidata in streaming con la curatrice Laura De Marco, che potete seguire su facebook







