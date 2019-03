Wine City Night 2019: la notte bianca del vino!

Wine City Night.



L’evento che ha battezzato e dato via a tutte le iniziative AMO - nel 2014 - torna nella sua quarta edizione giovedì 21 marzo.

Un itinerario enogastronomico, dalle 19:00 alle 23:30, tra i locali AMO per festeggiare insieme l’arrivo della primavera.

Calice con tapas in abbinamento da tutti gli Osti aderenti all’iniziativa!

Come funziona? Scegli il locale AMO da cui cominciare il percorso, chiedi la nostra Wine City Maps e ricordati di farti timbrare ogni bevuta: la sesta te la regaliamo noi!



Locali aderenti all'iniziativa:



Accà Vineria - Via San Giorgio 11

Banco del Vino - Via Goito, 3g

Camera a Sud - Via Valdonica 5

Cantina Bentivoglio - Via Mascarella 4b

La Confraternita dell’Uva - Via Cartoleria 20b

Polpette e Crescentine al Mercato - Via San Gervasio 3

Saràvino - Via Belvedere 11a

Sette Tavoli - Via Cartoleria 15/2

Tricheco Osteria - Via Rialto 23a

Via Con Me - Via San Gervasio 5d Vineria alle Erbe - Via San Gervasio 3

Gallery