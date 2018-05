La WWE torna a Bologna: nuova data per i miti del Wrestling

La WWE torna a Bologna per una nuova tappa del suo Live Tour. Lo spettacolo è in programma il 9 novembre all’Unipol Arena A pochi giorni dall’attesissima data di Torino, le Superstar della WWE annunciano il loro ritorno in Italia a novembre con un nuovo Live Tour, che prevede una tappa a Bologna.

L’Unipol Arena avrà l’onore di ospitare ancora una volta uno show WWE, vera e propria miscela di sport e intrattenimento, che combina l’entusiasmo di un match con lo spettacolo allo stato puro.

Ad intrattenere i numerosi fan italiani della WWE saranno nuovamente le Superstars di Raw: da Seth Rollins a Roman Reigns, passando per Braun Strowman, Jinder Mahal, Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor, Bobby Lashley, Elias e tanti altri. Presenti anche le Superstar della divisione femminile, tra cui la campionessa Nia Jax.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.