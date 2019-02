Z'oiseaux di Les Pétite Boîtes

Spostarsi è una questione di sopravvivenza per gli uccelli migratori, un’avventura incredibile che dura da migliaia di anni. Con disegni, ombre, oggetti di carta ritagliata, Z’oiseaux, spettacolo della compagnia francese Les petites boîtes animata da Béatrice Baldys e Julie Garrigue, abbraccia l’universo della migrazione degli uccelli, segue rotte aeree guidate da forme di orientamento magnetico. Attraverso un dispositivo sensoriale, dai tratti lirici e meditativi, la scena dà corpo al racconto di un grande viaggio, l’epopea del volo in cerca di un nido-casa adatto per i piccoli. Una storia raccontata dal cielo, capace di proporre una prospettiva inedita della Terra. (Durata 40')



Domenica 10 marzo lo spettacolo sarà preceduto alle ore 16:00 da un laboratorio per un massimo di 30 partecipanti condotto dagli autori.



L'evento fa parte delle dieci giornate di Atlas of Transitions Biennale • HOME - festival promosso da ERT nell'ambito del progetto europeo Atlas of Transitions (programma Creative Europe dell'Unione Europea)