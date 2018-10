"Macerie prime: sei mesi dopo": ZeroCalcare al Laboratorio Crash

Dalle ore 18 del 30 novembre ZeroCalcare sarà negli spazi del Laboratorio Crash, in via Don Fiammelli 1. Il fumettista sarà in città per una presentazione e una chiaccherata sul suo ultimo lavoro "Macerie prime: sei mesi dopo".

Sei mesi dopo l’uscita del "Macerie prime", un record per il fumettista, Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo.