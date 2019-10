Scuola, Its: prorogate le iscrizioni ad alcuni corsi

C'è ancora per iscriversi ad alcuni corsi, dopo che sono stati rimandati i termini. Dove? All'ITS Territorio Energia Costruire. Finanziati dalla Regione con risorse del Fondo sociale europeo e con risorse nazionali, gli ITS sono corsi alternativi all’università ma ad essa collegati, che durano 2 anni e formano tecnici superiori con competenze moto richieste dalle imprese.

Le iscrizioni aperte fino all'11 novembre: ecco dove

Fondazione ITS Territorio, energia, costruire