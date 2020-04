Nidi d'infanzia: open day online dal 20 aprile al 4 maggio

Quest'anno gli open day nidi d’infanzia saranno 'online' e si svolgeranno dal 20 aprile al 4 maggio. In vista dell'apertura del bando per l'iscrizione per l'anno educativo 2020/2021, che verrà pubblicato entro il mese di aprile, gli open day avranno modalità particolari, in considerazione delle limitazioni in essere a causa dell'emergenza sanitaria: saranno realizzati attraverso incontri in videoconferenza, in linea con il progetto "Rimanere vicini... a distanza" promosso dall'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.



Durante le videoconferenze, pedagogisti e personale dei nidi forniranno alle famiglie tutte le informazioni relative all'offerta di ciascun nido e risponderanno in diretta alle domande poste dai genitori.



Le videoconferenze avranno luogo sulla piattaforma Meet, accessibile da computer, tablet e smartphone. Gli incontri saranno calendarizzati nella fascia oraria pomeridiana dal 20 aprile al 4 maggio e potranno prevedere la partecipazione massima di 25 persone per ogni sessione.



Per iscriversi è necessario compilare online il modulo dedicato, disponibile fino al 19 aprile sul sito IES. Per facilitare l'organizzazione le famiglie sono invitate a indicare nel modulo solo i nidi ai quali sono effettivamente interessati.



Le date degli incontri e le modalità di partecipazione verranno comunicate tramite e-mail agli iscritti in un momento successivo.

