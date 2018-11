Giornata mondiale contro il diabete: nelle farmacie Lloyds screening gratuiti

Giornata Mondiale del Diabete: 14 novembre Con LloydsFarmacia,screening gratuiti fino al 18 novembre. A Bologna 19 LloydsFarmacie attive con la campagna di screening. Prevenzione strumento fondamentale: 1 malato su 3 non sa di esserlo LloydsFarmacia, Gruppo ADMENTA Italia, conferma anche quest’anno il suo impegno nel prevenire e fronteggiare il Diabete, con la campagna di screening gratuiti disponibili per tutti, fino al 18 novembre, in circa 100 farmacie a marchio LloydsFarmacia sul territorio italiano.

La campagna è attivata in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, celebrata ogni anno il 14 novembre, su iniziativa dell’IDF-International Diabetes Federation, in ricordo della nascita di Frederick Grant Banting, il ricercatore che nel 1922 scoprì l’insulina, con Charles Herbert Best. A Bologna sono 19 su 36 le Farmacie del Gruppo ADMENTA che offrono il servizio gratuitamente: per usufruirne basta recarsi nelle LloydsFarmacie indicate (elenco a chiusura del comunicato) e chiedere di effettuare l’autotest rapido e indolore; il risultato sarà consegnato in tempo reale.

Nel caso in cui i valori emersi lo consiglino, il farmacista inviterà a rivolgersi al medico di base e sarà inoltre a disposizione per consigli sui corretti stili di vita. Il controllo della glicemia rappresenta il passo essenziale per conoscere il proprio stato di salute, in relazione al Diabete. Si tratta di una patologia che sempre più si attesta come vera e propria emergenza, tanto da portare gli esperti a ragionare in termini di ‘pandemia’, che secondo l’OMS nel 2030 potrà arrivare ad essere la quarta causa di morte nel mondo. Le percentuali di popolazione affetta da diabete registrano una drammatica crescita (In Italia, secondo i dati Istat del 2016, sono oltre 3,2 milioni le persone che dichiarano di avere il diabete, passando negli ultimi trent’anni dal 2,9% al 5,6% della popolazione), così come gli enormi costi economico-sociali correlati.

Obiettivo della campagna di screening è quello di contribuire a far emergere i casi non ancora diagnosticati ed i soggetti a rischio di ammalarsi di diabete oltre a verificare l’aderenza alla terapia dei pazienti diabetici già in cura. Diffondere la conoscenza della patologia, stimolare la prevenzione e corretti stili di vita può risultare determinante: dall’Italian Diabetes & Obesity Barometer Report 2018 (realizzato in collaborazione con l’Istat) emerge, infatti, che 1 malato su 3 non è al corrente della propria patologia. Agire per tempo è decisivo, per la migliore prevenzione e l’efficacia della cura. L’invito ai cittadini è a saperne di più e ad effettuare il test della glicemia. Gestire il diabete insieme, è possibile.

Gallery