Lavori in strada: partono cantieri estivi

Raffica di lavori in corso la prossima settimana a Bologna. Via Carracci resta ad una sola corsia fino al 28 agosto, con senso unico da via Zanardi a via Fioravanti per il cantiere legato all'eliminazione del passaggio a livello. Proseguono anche i lavori per la nuova rotonda all'incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari, con termine previsto per l'11 agosto.

Tra i cantieri che aprono invece, il Comune segnala quello di via delle Tovaglie, sara' chiusa all'incrocio con via d'Azeglio dal 5 al 9 agosto (dalle 9 alle 17), per lavori di posa di cavi di media tensione di E-Distribuzione. Via delle Tovaglie sarà chiusa anche all'altezza del civico 1, dal 6 agosto all'8 agosto, sempre dalle 9 alle 17, per lavori di posa infrastrutture di Telecomitalia.

Al civico 4 (l'ex Maternità) ci saranno invece lavori di getto in calcestruzzo nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì dalle 9 alle 17, con chiusura della strada. Via Oretti, in zona Mazzini, sarà chiusa all'altezza del civico 2 dal 6 all'8 agosto, dalle 8.30 alle 17.30, per esecuzione di lavori Heratech per un nuovo allaccio di acqua e gas. Via degli Orti sarà invece interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, a tratti, tra la rotonda Caduti italiani in missione di pace e via dei Lamponi.

I lavori, dal 5 all'8 agosto, comporteranno la chiusura di via dei Lamponi. Lavori di rifacimento della pavimentazione sono previsti in via San Pio V (restringimenti di carreggiata nel tratto compreso tra via Saffi e via della Ghisiliera, dal 5 al 9 agosto), via Toscana (restringimenti dal 5 al 9 agosto) e via Matteotti (5-11 agosto). Carreggiata ristretta per lavori dal 5 al 9 agosto anche in via Oberdan, in via Ferrarese (il 7 e l'8 agosto), in via Emilio Lepido, dove verrà anche chiuso l'incrocio con viale De Gasperi l'8 e il 9 agosto, e via del Trebbo, solo il 9 agosto. (Bil/ Dire)