Lavori in tangenziale e autostrada: chiusura per uscita San Donato e ramo verde

Chiusura notturna per l'uscita 9 San Donato nella Tangenziale di Bologna. Dalle 00:00 alle 06:00 di sabato 6 giugno il traffico sarà interdetto sulle rampe di accesso per Casalecchio e uscita per San Lazzaro, per consentire lavori di ripavimentazione.

Analoga procedura sulla A14 Bologna-Taranto e sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A1 Milano-Napoli, verso quest'ultimo.

In alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano, sarà deviato sul Raccordo di Casalecchio e potrà poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli.

Sarà contestualmente chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. Di conseguenza, sul Ramo Verde, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, l'uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sulla A14, sarà chiusa anche l'area di servizio "La Pioppa est", situata nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli.