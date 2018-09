Sciopero treni, personale Tper a braccia conserte domenica 30 settembre

Per domenica 30 settembre l’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del settore ferroviario (macchinisti e capitreno) di Tper, dalle ore 9 alle ore 13.

Nella fascia oraria di sciopero - fa sapere in una nota Tper - "il servizio ferroviario non sarà garantito sulle linee della rete di competenza FER Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola e Modena-Sassuolo. Disagi conseguenti allo sciopero potrebbero verificarsi anche in relazione alla possibile soppressione di treni Tper che circolano sul servizio regionale delle linee della rete RFI Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, Ferrara-Bologna e Bologna-Parma-Milano".

BUS SOSTITUTIVI

Saranno, invece, regolarmente in funzione i bus sostitutivi attivi nei giorni festivi sulle linee Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza e Parma-Suzzara.

AUTOBUS NON COINVOLTI

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante del settore automobilistico: pertanto, domenica 30 settembre i servizi di linea di bus e corriere Tper nei bacini di Bologna e Ferrara saranno effettuati regolarmente.