Case di riposo per anziani convenzionate con il Comune a Bologna e provincia

Le case di riposo per anziani (over 65) sono strutture residenziale socio-assistenziali rivolta ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Per informazioni è necessario rivolgersi allo Sportello Sociale del Quartiere di residenza dell’anziano interessato.Lo Sportello Sociale potrà fornire l’elenco delle strutture convenzionate con il Comune di Bologna , ed eventualmente fissare un appuntamento con l’assistente sociale per avere una consulenza in merito alla rete dei servizi e valutare la possibilità di accedere ad un contributo economico.

Le case ri riposo convenzionate a Bologna

Villa Felsinea via San Mamolo 140, 40136 - Bologna. Tel. 051/58.00.71. Stio web www.auroras.it/residenze.html. Mail: villa.felsinea@auroras.it

Casa francescana Leopoldo Ferroni , via Arienti 42, 40124 Bologna . Tel. 051/33.06.47 Sito web: www.casediriposofrancescane.it. Mail: case.francescane@tin.it

Casa San Francesco dei Frati minori dell'Emilia-Romagna, v ia Tagliapietre 15, 40123 Bologna. Tel. 051/33.04.99 Sito web: www.casediriposofrancescane.it. Mail: case.francescane@tin.it

Casa di accoglienza Beata Vergine delle Grazie , via Beniamino Gigli 26, 40137 Bologna Tel. 051/44.11.88 - 051/44.05.50 . Sito: www.beataverginedellegrazie.it . Mail: nfo@beataverginedellegrazie.it

Opera diocesana di suffragio Emma Muratori Via De' Gombruti 11, 40123 Bologna. Tel. 051/23.42.32 . Mail: casafam.emmamuratori@gmail.com

Villa Olga Via Carlo Francesco Dotti 2/2, 40135 Bologna, Tel. 051/43.22.59. Mail: residenzavillaolga@neomesia.com

Casa Lyda Borelli per artisti e operatori dello spettacolo Via Saragozza 236, 40135 Bologna . Tel. 051/61.50.911 Sito web: www.casalydaborelli.it. Mail: amministrazione@casalydaborelli.it

Istituto Sant'Anna e Santa Caterina Via Carlo Alberto Pizzardi 30, 40138 Bologna. Tel. 051/39.51.311 . Mail: sannacaterina@pec.ascom.it

Maria Vittoria , Vicolo Bianco 46, 40139 Bologna Tel. 051/54.94.52. Mail: mariavittoriasrl@hotmail.com

La Palazzina, Via Gozzoli 4, 40139 Bologna Tel. 051/54.94.13. Sito web: www.casadiriposolapalazzina.com. Mail: lapalazzinacdr@gmail.com

Villa Graziella, Via Toscana 202, 40141 Bologna Tel. 051/48.14.57 – 051/47.39.58. Sito web: www.villagraziella.net. Mail: villagraziella@hotmail.com

Centro servizi Giovanni XXIII Viale Roma 21, 40139, Bologna Tel. 051/6201311. Sito web: http://www.aspbologna.it. Mail: raffaella.ansaloni@aspbologna.it

Villa Cleò Via Speranza 30, 40133 Bologna Tel. 051/38.16.81 villa.cleo@libero.it

Case di riposo convenzionate in provincia:

Baricella: Villla MariaGrazia Via Guidetti 18, 40052 Passo-Segni Baricella. Tel. 0532/72.25.81. Sito web: www.casadiriposovillamariagrazia.com. Mail: info@villamariagrazia.com

Nuova Oasi Via Guidotti 23, 40054 Fraz.Vedrana, Budrio . Tel. 051/69.29.250. Sito web: www.nuovaoasi.it . Mail: info@nuovaoasi.it

Villa Adriana Via Persicetana Vecchia 2, 40012, Calderara di Reno . Tel. 051/72.70.17. Sito web: www.villadriana.com. Mail: infovilladriana.com

Pensionato S. Rocco Via Marconi 34, 40032 Camugnano Tel. 0534/53.923. Sito: www.pensionatosanrocco.com. Mail: pensionatosarocco@fondazionesantaclelia.it

Villa Gloria Via San Vitale 2, 40023 Castel Guelfo Tel. e Fax 051/85.20.70 . Sito: /www.villagloriacastelguelfo.it/. Mail: filippobartolone@gmail.com

Villa Marina Via Turati 28, 40055 Castenaso Tel. 051/78.66.78. Sito: www.villamarina.bo.it . Mail: info@villamarina.bo.it

Villa Letizia Via Cavour 25, 40033 Casalecchio di Reno. Tel. 051/57.10.13 Sito: www.casadiriposovillaletizia.it. Mail: villaletizia_bo@libero.it

Villa Iris Via Sozzi 3, 40033 Casalecchio di Reno, Tel. 051/57.03.35. Sito: www.villairis.net Mail: natali@villairis.net

Villa Fiorita Via Porrettana 95, 40033 Casalecchio di Reno. Tel. 051/61.79.500 Sito: www.casadiriposovillafiorita.it Mail: info@villafioritasrl.it

Villa Margherita Via Emilia Ponente 5180, 40024 Castel San Pietro Terme. Tel. 051/94.51.06 Sito. www.villamargherita-srl.com. Mail: info@villamargherita-srl.com

Villa Linda Via Roma 30, 40041 Gaggio Montano Tel. 0534/37.181. Sito: www.casadiriposovillalinda.it Mail:info@villalinda.biz

Villa Morandi Via Roma 76, 40030 Grizzana Morandi. Tel. 051/91.35.55 . Mail: direzione@kenzia.org e amministrazione@kenzia.org

Villa Clelia Via San Rocco 42, 40042 Lizzano in Belvedere Tel. 0534/54.200 Sito: www.fondazionesantaclelia.it Mail: info@fondazionesantaclelia.it

Villa della Salute Via Palio 2, 40061 Minerbio Tel. 051/87.62.20. Sito: www.villadellasalute.it. Mail: info@villadellasalute.it

Villa Maia Via Altura 7, 40063 Monghidoro, Tel. 051/65.55.565. Sito: www.casadiriposovillamaia.it. Mail: maia-srl@libero.it

Villa Quattro Mori Via Vittorio Emanuele II 42/44, 40063 Monghidoro Tel. 051/65.55.215 . Sito: www.casadiriposovillaquattromori.it. Mail: maia-srl@libero.it

Casa francescana San Leonardo da Porto Maurizio Via Roma 52, 40063 Monghidoro. Tel. 051/65.55.669 Sito: www.casediriposofrancescane.it. Mail: case.francescane@tin.it

Villa Maria Vittoria Via Lavino 427/1, 40050 Monte San Pietro . Tel. 051/67.68.314. Sito: www.villamariavittoria.com/ villamaria Mail: vittoria@libero.it

Villa Francia Via Lavino 155, 40050 Monte San Pietro Tel. 051/67.60.196 Sito: www.villafrancia.it Mail: info@villafrancia.it.

Pensionato Ilenia Via Centrale 14, 40050 San Benedetto del Querceto, Monterenzio Tel. 051/92.00.53 Sito: www.villailenia.eu Mail: pensionatoilenia@libero.it

Casa di Riposo Luana Via Idice 210, 40050 Monterenzio Tel. 051/92.99.79. Sito: www.pensionatoluana.com Mail: enzo.treu@gmail.com

Villa Zena Via Idice 143, 40050 Monterenzio Tel. 051/62.51.184. Sito www.villazena.it. Mail: villazena@gmail.com

Villa Luana Via Andrea Costa 50, 40065 Rastignano, Pianoro Tel. 051/74.44.15. Sito: www.auroras.it. Mail: villa.luana@auroras.it

Villa Teresa Via Ranuzzi 4, 40046 Porretta Terme Tel. 0534/22.322. Sito: www.villateresaporretta.it Mail: Villateresa@fondazionesantaclelia.it

Il Bosco dei Grilli Via Caduti del Lavoro 10, 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534/95.008 – 0534/95.349 Sito: /www.seges.it. Mail: casaprotetta@seges.it

Il Poggio Via Jussi 103 ,40068 San Lazzaro di Savena Tel. 051/45.25.38. Sito: www.sereniorizzonti.it. Mail: ilpoggio@sereniorizzonti.it

Villa dei Cedri Via F.lli Canova 43, 40068 San Lazzaro di Savena Tel. 051/46.63.04 Sito: www.casadiriposovilladeicedri.it

Villa Altea via del Monte 15/17 40068 San Lazzaro di Savena Tel. 051/02.83.370 Sito: www.casadiriposovillaltea.com Mail: nuovaltea@gmail .com

Nuova Villa Fiore Via Maranina 38, 40037 Sasso Marconi Tel. 051/84.61.10 Sito www.auroras.it/residenze.htm Mail: villa.fiore@auroras.it

Villa Teresa Via Ziano di Sotto1, 40037 Sasso Marconi Tel. 051/84.14.83 Sito: www.casadiriposovillateresa.it Mail: villateresa@casadiriposovillateresa.it

Villa del Giglio Via del Parco 4 , 40060 Savigno Tel. 051/67.08.529. Sito: www.villadelgiglio.it. Mail: villagiglio@alice.it

Villa dei fiori Via dei Mulini, 1778 40053 Savigno Valsamoggia Tel. 051/6700084 . Sito: https://www.sereniorizzonti.it Mail: savigno@sereniorizzonti.it

Villa dei Ciliegi Via Cassola 13/4, 40050 Monteveglio, Valsamoggia Tel. 051/67.01.066 Mail: residenzavilladeiciliegi@anniazzurri.it

Villa Ortensia Via Zenzalino 50, 40054 Fraz.Vedrana, Budrio Tel. 051/69.29.032 Sito: www.casadiriposovillaortensia.com Mail: villaortensiabo@alice.it

Costi e modalità di pagamento

Il pagamento della retta è a carico del cittadino, con eventuale contribuzione economica da parte del Comune qualora l'assistito o i suoi familiari non siano nelle condizioni di poter assolvere alla copertura integrale della retta. Il contributo viene definito a seguito della valutazione socio-economica da parte del servizio sociale professionale in relazione all'ISEE e ad eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale. Gli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali e i fruitori di prestazioni di assistenza domiciliare possono detrarre o dedurre le spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica definite dalle normative vigenti in materia fiscale e sui servizi socio-sanitari. Per potere detrarre o dedurre tali somme è necessario che l’Ente al quale l’utente paga la retta emetta una apposita certificazione per la quota di retta che è deducibile o detraibile fiscalmente.