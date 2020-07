Partire da Bologna: come raggiungere la stazione

La stazione di Bologna dista 15 minuti a piedi dal centro della città, ed è facilmente raggiungibile a piedi, in autobus o in auto. Grazie alla sua posizione vi convergono molte linee dall'Italia settentrionale, che trovano proseguimento lungo la linea appenninica (per Firenze e Roma) e la linea adriatica (Ancona, Pescara, Bari e Lecce).

Raggiungere la stazione in auto

Per raggiungere la stazione centrale in piazza Medaglie d'Oro a Bologna, dalla tangenziale l'uscita di riferimento è la numero 7/Stalingrado. Procedere direzione centro di Bologna raggiungendo Porta Mascarella, svoltare a destra in direzione Viale Masini verso la stazione.

Raggiungere la stazione dall'aeroporto

Le opzioni sono tante. E' infatti possibile prendere un taxy, un'auto in modalità car sharing se è nelle vicinanze e la navetta Aerobus e se disponibile il servizio People Mover

Linea Aerobus: Aeroporto - Stazione Centrale

Raggiungere la stazione in bus

La stazione è facilmente raggiungibile a piedi dal centro, ma quasi tutte le linee che transitano su Bologna città passano dalla stazione o nelle vicinanze. Per verificare la tratta e gli orari che ti interessano clicca qui.

In particolare queste linee hanno fermate in corrispondenza della Stazione Bologna Centrale

Linea 25, Lina 27, Lina 32, Lina 94, Linea C