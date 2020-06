Contrassegno disabilità: dove chiederlo e come ottenerlo a Bologna

In centro a Bologna è vietato l'ingresso se non muniti di apposita autorizzazione o pass. Il contrassegno H permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in ZTL comprese, in caso di necessità le corsie riservate bus-taxi e, le zone pedonali oltre alla circolazione quando sono vigenti i provvedimenti "antismog". Consente inoltre di sostare gratuitamente nelle aree di sosta in superficie a pagamento (cd. Strisce blu) e nelle aree riservate ai residenti. Il contrassegno non autorizza, invece, a sostare nelle piazzole per il carico/scarico merci riservate ai veicoli muniti di contrassegno DS.

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando lo stesso, come recita la legge, "è al servizio della persona disabile".

Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, nè esposto in fotocopia. L'uso improprio del contrassegno, fatte salve eventuali implicazioni di natura penale, comporta il ritiro del documento originale.

Ai contrassegni rilasciati ai cittadini residenti a Bologna è possibile collegare al massimo 2 targhe.

EMERGENZA COVID: tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cd. H ) rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza compresa tra il 18 marzo ed il 30 agosto 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020



Requisiti per ottenerlo

residenza a Bologna

capacità di deambulazione sensibilmente ridotta indicata su apposita certificazione medica rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL;

cecità assoluta o invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20 (cd. ventesimisti)

Periodo di validità

Il contrassegno ha validità fino al massimo 5 anni (cd. Contrassegni H1 o HC), può essere rilasciato per un periodo inferiore ai 5 anni (cd. Contrassegno Temporaneo - HO) a:

persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche;

persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Documentazione necessaria per il rilascio

Consegnare allo Sportello o inviare via fax al numero 051/4686080 il modulo per la richiesta (in questa pagina - sezione Documenti) compilato e firmato. Nel caso la richiesta sia inviata via fax o non sia presentata agli Sportelli da parte dell’interessato è necessario allegare copia del suo documento di identità (oltre a quella di chi presenta la richiesta per suo conto).



Al modulo deve essere allegata copia della certificazione* rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL Città di Bologna riportante parere favorevole al rilascio e indicazione della durata. La visita per ottenere la certificazione deve essere prenotata presso qualunque punto CUP, escluse le farmacie. *La certificazione non occorre per non vedenti assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo), per cui è sufficiente la presentazione del certificato di invalidità civile comprovante in maniera inequivocabile lo stato di cecità assoluta o di residuo visivo non superiore a 1/20, oppure di specifica certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL Città di Bologna riportante parere favorevole al rilascio.



Per ritirare il contrassegno e firmarlo sul retro il titolare deve presentarsi personalmente munito di:

1. documento di identità valido;

2. due foto formato tessera uguali e recenti.

Dove rivolgersi

Per la consegna della richiesta e il ritiro del contrassegno: Sportello contrassegni Tper via San Donato, 25

