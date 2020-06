Distributori di carburante 'bianchi': la mappa a Bologna e in provincia

Fare rifornimento di carburante in una stazione 'bianca', ovvero senza Logo, costa meno. Anche se il risparmio non è corposo -si parla al massimo di circa dieci centesimi in meno al litro- comunque può giovare nel lungo periodo alle proprie tasche. Qui di seguito dodici distributori di carburante low cost, a Bologna città e nei dintorni.

Bologna

Bertelli Carburanti (ex Ies) - Via del Lavoro 21/d

Sprint Gas Carburanti srl - Via Battindarno 360

Ego - Via Francesco Zanardi 90

Ego - via Emilia Levante 194

Ego Casalecchio - Via Bazzanese 21/d

Bc energia - Borgo Panigale - Via Emilio Lepido 35/37

Beyfin Bologna - Via Persicetana Vecchia 25

Energia srl Via Enrico Mattei 9

Rel Bologna - Viale Sergio Cavina 9

Oil Italia - Via Marco Emilio Lepido 231/2C

Provincia

Rel Castenaso - Via Villanova 4/U

Mondial Gas - Fossamarza - Via Nasica 108/4

Gino Natali - Castenaso - Via Frullo 40

Cba - Granarolo - Via Matteotti 38

Avia - Granarolo dell'Emilia - Via San Donato 241

Enercoop - Castel Maggiore - Via Pio La Torre, 11/a

Rel - Budrio (ex IP) - Via Zenzalino Nord 2

Rel Carburanti - San Lazzaro di Savena - Via Palazzetti 3/L

Vge - Gallo Bolognese - Via Malvezza 90 - Castel San Pietro Terme

Me - Sabbiuno - Via Giacomo Matteotti 185 - Castel Maggiore

Ies - Torre Verde, Via Lame 313 - Castel Maggiore

Michelini - Casoni - Via Asinari 24/A - Malalbergo

Natali Gino - Gavaseto - Via M. Stangolini 1676 - San Pietro in Casale

Ego - San Pietro in Casale - Via Galliera Nord - San Pietro in Casale

Carburanti Vecchietti - San Vincenzo, Via Vittorio Veneto 8 - Galliera

Vecchietti - Castello d'Argile (ex Carburanti 3.0) - Via Andrea Ferrari 1

Costantin - Calderara di Reno (ex IP) - Via Roma 75/A

Autoservizi Carburanti - Anzola dell'Emilia - Via Emilia 82/C

Repsol - Ponte Ronca - Via Risorgimento 380/A - Zola Predosa (BO)

Net - Medicina - Via San Vitale Ovest 377

Imola

Repsol - Toscanella - Via Emilia 2/B Dozza

Ewacafè - Toscanella - Via Emilia 107 - Dozza

Smp - Sesto Imolese - Via San Vitale 154 - Imola

Ecofuel - Piratello - Via Emilia Ponente 13 - Imola

Repsol - Imola Via Marconi - Via Guglielmo Marconi 89 - Imola

Repsol - Imola - Via Primo Maggio 87

Elenco in agggiornamento







Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.