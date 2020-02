Le novità della legge di bilancio 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Appuntamento mercoledì 5 febbraio 2020 all’hotel Europa, in via Boldrini 11, per gli imprenditori e i liberi professionisti che vogliono approfondire la conoscenza della Legge di Bilancio 2020. All’incontro gratuito, che avrà inizio alle ore 17.30 e per il quale è consigliabile la prenotazione, gli esperti dell’Ufficio fiscale di Confartigianato Bologna Metropolitana, Lucio Brucchieri e Maria Zanotti, illustreranno le novità introdotte dagli ultimi provvedimenti del Governo e delle opportunità offerte alle imprese nel testo di legge. Al termine sarà possibile uno scambio di opinioni e di curiosità inerenti alle singole realtà imprenditoriali. Seguirà un aperitivo.