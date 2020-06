Meteo, spiccato maltempo nella giornata del 4 giugno

Spiccato maltempo con piogge e temporali durante la giornata di giovedì 4 giugno. Come riportato da Centro Meteo Emilia Romagna al mattino è atteso un primo passaggio piovoso, è tra pomeriggio e sera che ci attendiamo le precipitazioni più consistenti.

Probabili temporali anche intensi e stazionari sul crinale, mentre rovesci moderati riguarderanno le aree di bassa pianura dell’Emilia. Rimarrà più a margine la Romagna, interessata da flussi di Garbino fin sul pomeriggio.

Tra la seconda parte del pomeriggio e le ore serali ci attendiamo una progressiva rotazione dei venti da Sud/Sud-Est, con le precipitazioni che potranno interessare anche il settore costiero Romagnolo, dove si dovrebbe instaurare una convergenza tra lo stesso Sud-Est e il Sud-Ovest nelle zone interne.

Rapido ma a tratti intenso passaggio di rovesci in serata, dalle zone centrali dell’Emilia in movimento verso Est fin sulla Romagna entro la prima parte di nottata di venerdì 5 giugno. Possibili accumuli fino a 80-100 mm / 24 ore per quanto riguarda il crinale appenninico.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali e vento valida per l’intera giornata.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com