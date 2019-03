Meteo Bologna: le previsioni della settimana

Così le previsioni meteo per il territorio metropolitano di Bologna secondo le previsioni Arpae dei primi giorni della settimana:

LUNEDì 4 MARZO

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; dalla sera in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 49 (pianura) e 53 km/h (rilievi).

MARTEDì 5 MARZO

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 16 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 25 (rilievi) e 26 km/h (pianura).

MERCOLEDì 6 MARZO

Al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvoloso; dalla sera in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 23 (pianura) e 26 km/h (rilievi).

GIOVEDì 7 E VENERDì 8 MARZO

A Bologna giovedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata e temperature comprese tra i 20°C (massima ) e i 7° ( minima, venti deboli, così secondo le previsioni di 3Bmeteo, che per il venerdì prevede cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. Temperature comprese tra i 17°C e i 7°C, venti moderati.