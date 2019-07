Allerta meteo: caldo, afa e temporali

Allerta meteo per domenica 07 luglio. La Protezione civile fa sapere che nella giornata, ad aggiungersi al caldo soffocante nella Bassa, sul bolognese si creeranno le condizioni per alcuni forti temporali sparsi. A partire dalla tarda mattinata -si legge nel bollettino- il transito in quota di "avvezione fredda" potrà determinare la formazione di temporali "organizzati localmente anche di forte intensità".