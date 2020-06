Allerta meteo, previsti temporali anche in pianura

Secondo l'ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile, per giovedì 4 giugno si prevede tempo perturbato su tutta la regione con fenomeni temporaleschi anche intensi e organizzati che interesseranno prevalentemente la dorsale appenninica, ma non escluderanno rovesci in pianura. I fenomeni risulteranno particolarmente forti sui crinali appenninici nel corso della sera. Si prevedono anche venti forti in quota, con raffiche fino a 70 km/h

