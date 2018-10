Meteo, ancora temporali: estesa allerta della Protezione civile

Continua l'ondata di maltempo. La Protezione civile ha emanato una allerta meteo gialla in pianura e arancione in Appennino, per vento e temporali. L'avviso è valido per le prossime 36 ore, fino alla mezzanotte di domani.

Nella giornata di lunedì 29 la presenza di un sistema temporalesco autorigenerante determinerà precipitazioni di intensità elevate su tutto il settore occidentale, più accentuate sulle aree montane e pedemontane. Si confermano le precipitazioni diffuse sul resto del territorio con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati. Venti di burrasca forte sui settori appenninici, di burrasca sul resto del territorio con valori stimati di 70/80 km/h e raffiche di intensità superiore. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata di martedì 30.