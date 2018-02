Nuova ondata di maltempo, torna la neve

Cielo grigio, pioggia e persino neve sopra i 500 metri. Le previsioni per i prossimi giorni non sono proprio confortanti, ma d'altro canto siamo ancora in inverno e per la primavera bisognerà ancora attendere. Arpae ha elaborato il meteo dei primi giorni della settimana.

DOMENICA. Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 500 m; dal pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 500 m. Temperature massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 5 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 26 km/h.

LUNEDI'. Al mattino molto nuvoloso; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 7 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 22 (pianura) e 23 km/h (rilievi).

MARTEDI'. Al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 300 m. Temperature minime del mattino comprese tra -7 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 2 °C sui rilievi e 7 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 26 (pianura) e 28 km/h (rilievi).

(Arpae Emilia-Romagna)