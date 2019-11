Meteo, previsioni per il weekend a Bologna e provincia

Sarà un week-end molto nuvoloso e variabile, con piogge perlopiù sparse e deboli, più probabili tra sabato e domenica.

La giornata di Venerdì 22 novembre sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa e probabili piogge sull’Alto Appennino, mentre le pianure potranno essere raggiunte da isolate e brevi pioviggini. Si segnala la possibile formazione di nebbie in pianura e foschie in Appennino durante la notte e al mattino.

Nella giornata di Sabato 23 novembre ci aspettiamo cieli molto nuvolosi o coperti, probabili precipitazioni deboli-moderate su Alto Appennino, mentre in pianura saranno ancora possibili isolate e deboli precipitazioni di breve durata. Possibile peggioramento in serata/notte con precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità in estensione dall’Appennino alle pianure.

Domenica 24 novembre sarà la giornata più instabile del week-end con cieli in prevalenza coperti e possibilità di piogge deboli-moderate su tutto il territorio.

Temperature in generale aumento comprese mediamente tra i +10°C di minima e i +15°C di massima in città.

L’attendibilità della previsione per il periodo preso in esame si considera medio-alta.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com