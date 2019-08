Il meteo della settimana per Bologna e provincia

La prima parte della settimana risulterà in prevalenza stabile a Bologna e sul territorio provinciale, salvo locali rovesci pomeridiani limitatamente al crinale appenninico. Da mercoledì 28 agosto si registrerà tuttavia un aumento della nuvolosità, con qualche rovescio sempre sui rilievi o in forma isolata in sconfinamento sulla pianura, mentre tra giovedì 29 e venerdì 30 assisteremo probabilmente a una variabilità più spiccata, con rovesci e temporali probabili nelle ore pomeridiane, sia in Appennino sia nelle aree pianeggianti.

Temperature in aumento a inizio settimana, fin sui +33°C nei valori massimi, in successiva flessione da mercoledì. Le previsioni sono a cura dello staff del centro meteo Emilia Romagna.