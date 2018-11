E' arrivata la prima neve in Appennino, fiocchi anche a bassa quota

Il brusco cale delle temperature era stato annunciato, e come previsto, stanotte è arrivata la neve in Appennino. I primi fiocchi dell'anno hanno ricoperto anche alcuni Comuni a bassa quota, e stamattina in tanti hanno aperto le finestre trovando tutto imbiancato a Pianoro, Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Sasso Marconi.

Neve mista a pioggia soprattutto in pianura, mentre da Pianoro a salire, tutto è bianco, e al momento non si registrano disagi sulle strade. Sia nella valle del Setta che in quella del Reno/Lavino ha nevicato sopra i 500 mt.

Dalle tre di questa notte, fiocchi sono caduti anche sul tratto autostradale compreso tra Sasso Marconi e lo svincolo.