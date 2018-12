Maltempo, dopo la neve arrivano ghiaccio e gelate notturne

Gerlata notturna in arrivo nel bolognese. Dopo la breve ma intensa nevicata sul territorio bolognese si prevedono temperature ampiamento sotto lo zero, tali da far scattare il piano antighiaccio. I mezzi spargisale, fa sapere il Comune in una nota, saranno sulle strade a partire dalle 19.

Dalle prossime ore alla mattina di martedì 18 dicembre la colonnina di mercurio scenderà fino a toccare i meno cinque gradi, per poi tornare sopra zero durante le ore centrali della giornata. Per mercoledì infine potrebbe far di nuovo capolino la neve, ma lo slittamento nelle previsioni del weekend ha fatto abituare a tutti i condizionali d'obbligo del caso.