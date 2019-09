Meteo, rischio temporali, vento e grandine: calano le temperature

Meteo in peggioramento nelle prossime ore. Secondo le previsioni elaborate del Centro meteo Emilia-Romagna, ci attende un inizio di settimana perturbato.

Lunedì 2 vedrà, dopo locali piovaschi o brevi rovesci mattutini, lo sviluppo di temporali, anche intensi, tra pomeriggio e prima serata. Possibilità di grandine e forti raffiche di vento.

L’instabilità andrà ad esaurirsi nel corso della giornata di Martedì 3 con piogge in graduale attenuazione dal pomeriggio. Maggiore stabilità attesa per Mercoledì 4 Settembre, mentre tra Giovedì 5 e Sabato 7 sarà la variabilità la protagonista, specie nelle ore pomeridiane/serali. Temperature in deciso calo tra Lunedì e Martedì, con valori massimi che da Mercoledì 4 non supereranno i +26°C.