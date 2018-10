Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Dopo le piogge e i temporali intermittenti del fine settimana, anche l'avvio dell'ultima di ottobre è all'insegna della variabilità. Ecoo il quadro tracciato da Arpae per i prossimi tre giorni:

Lunedì: al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti. Temperature massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 21 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 104 (rilievi) e 90 km/h (pianura).

Martedì: al mattino in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 8 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 17 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 62 (pianura) e 74 km/h (rilievi).

Mercoledì: in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 15 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 23 (pianura) e 31 km/h (rilievi).