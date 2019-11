Meteo, previsioni per il week end a Bologna e provincia

Nuvole e schiarite si alterneranno nel week end a cavallo tra novembre e dicembre.

Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con maggiori schiarite da metà pomeriggio e

per tutto il corso della serata. Attenzione alle nebbie lungo le aree di bassa pianura. Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +6° della pianura e i +8°/+10° delle zone collinari e montuose. Massime fino a +14°/+15° sulle aree di alta pianura. Venti: moderati da Sud-Ovest in Appennino, deboli e variabili in pianura. Attendibilità: alta.

Sabato 30 Novembre, in prevalenza sereno su Appennino ed alta pianura, banchi di nebbia/nubi basse persistenti anche nelle ore diurne sulle aree di bassa pianura. Precipitazioni: assenti. Temperature: in lieve calo, con valori minimi compresi fra +4° e +7°, massime non superiori a +10°/+12°. Venti: deboli e variabili. Attendibilità: alta.

Il primo giorno di dicembre sarà invece molto nuvoloso al mattino, coperto nel pomeriggio-sera. Precipitazioni: assenti nella prima parte di giornata. Peggiora dal pomeriggio con piogge moderate a ridosso dell’Appennino, deboli sulle zone pianeggianti. Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi fra +5° e +9°, massime fino a

+12°/+13°. Venti: moderati da Est/Sud-Est. Attendibilità: media.

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com