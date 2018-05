Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Queste le previsioni per la provincia di Bologna nei prossimi tre giorni, a cura di Arpae. Lunedì mattina in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature massime pomeridiane comprese tra 19 °C sui rilievi e 25 °C in pianura.

Per martedì invece è previsto sereno o poco nuvoloso, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera nuvolosità variabile.

Mercoledì peggiora leggermente: al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse. Temperature in lieve calo.