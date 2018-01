Previsioni meteo: settimana variabile e nebbia, temperature in rialzo

Un avvio di settimana all'insegna della variabilità per quanto riguarda il meteo della seconda settimana del 2018. Nella serata di lunedì qualche pioggia potrebbe affacciarsi in appennino, mentre in pianura sarà la nebbia a farla da padrone. Le temperature si manterranno leggermente al di sopra della media.

La situazione si ripresenterà con tutta probabilità anche martedì, dove però nel bolognese il cima sarà umido ma senza precipitazioni. Le temperature continueranno a essere decisamente miti, per poi scendere lentamente con il diradarsi delle nubi, anche se permarrà foschia e nebbia.