Meteo, calo termico in arrivo a metà settimana

Cambiamento in arrivo a metà settimana, specialmente dal punto di vista delle temperature, con un calo termico deciso specialmente sui settori orientali. Queste le previsioni del centrometeoemiliaromagna.

Un fronte freddo in discesa da Nord andrà a lambire anche l’Italia, specialmente le regioni del Nord-Est e le Adriatiche, di conseguenza anche la nostra regione, tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 Settembre.Come possiamo vedere dalla mappa sopra riportata, la parte più consistente sarà destinata ai Balcani, tuttavia anche la nostra zona risentirà degli effetti di tale scenario perturbato.

Se dal punto di vista delle precipitazioni vi è ancora marcata incertezza, qualche conferma in più la abbiamo parlando delle temperature.Osservando i grafici, nonostante si possa cogliere ancora una discreta forbice di incertezza, possiamo dedurre che il calo termico ci sarà. Più consistente sul settore costiero e orientale della nostra regione piuttosto che nelle zone centro-occidentali, ma comunque presente anche lì.

Temperature in netta flessione, con valori massimi che passeranno dai 27/32°C di Martedì 17 Settembre ai +22/25°C di Mercoledì 18. Diminuzione anche delle minime specialmente tra Giovedì 19 e Venerdì 20 Settembre.

Dal punto di vista delle precipitazioni, sebbene ancora sia da definire il dettaglio, ci aspettiamo fenomenologia piuttosto disomogenea, possibilmente a carattere di rovescio o temporale nel momento in cui arriverà l’aria più fredda in quota, in moto dalle pianure verso i rilievi.

Anch’esse riguarderanno più probabilmente le aree centro-orientali rispetto ai settori occidentali per quanto riguarda la nostra regione.

