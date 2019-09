Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Queste le previsioni meteo per l'inizio della settimana, a cura del Centro meteo Emilia-Romagna. Ottobre inizia all’insegna di una giornata prevalentemente stabile, sebbene tra notte e mattino qualche piovasco sarà possibile sul settore appenninico; sereno o poco nuvoloso altrove.

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata di Martedì, preludio a un peggioramento che si concretizzerà nel corso di Mercoledì 2 Ottobre, con rovesci specialmente tra pomeriggio e sera. Migliora da Giovedì con fenomeni in esaurimento. Temperature in deciso calo da Mercoledì 2 Ottobre, su valori inferiori alla media del periodo; in ripresa nel fine settimana.