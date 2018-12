Meteo: le previsioni per la settimana delle feste

Il meteo della settimana che dà il via alle feste natalizie è sicuramente caratterizzato da nebbie e foschie. Temperature pressochè stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Secondo le previsioni Arpa, per lunedì 24 dicembre, al mattino in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi nuvolosità variabile, nel pomeriggio in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvoloso con banchi di nebbia, sui rilievi nuvolosità variabile. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 4 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Il giorno di Natale sarà sereno, ma sempre con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno; dalla sera in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 2 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Santo Stefano, i banchi di nebbia saranno ancor più fitti, con scarsa visibilità. Nel pomeriggio in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno; dalla sera in pianura fitti banchi di nebbia con scarsa visibilità, sui rilievi sereno. Le temprature minime del mattino sono comprese tra -1 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 6 °C in pianura.