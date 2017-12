Meteo, previsioni della settimana: tornano piogge e neve

Diramata ieri dalla Protezione Civile un'allerta meteo gialla per le piogge in arrivo. E in cielo infatti ecco le nuvole annunciate. Arpae Emilia-Romagna parla di una situazione inizialmente caratterizzata da deboli piogge con qualche nevicata per arrivare a fine settimana a una nuvolosità variabile.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni:

MERCOLEDI' 27 DICEMBRE. Al mattino in pianura molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate sopra 1500 m; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate sopra 1500 m; dalla sera molto nuvoloso. Temperature massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 27 (pianura) e 28 km/h (rilievi).

GIOVEDI' 28 DICEMBRE. Al mattino in pianura coperto con pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate; nel pomeriggio in pianura coperto con pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 5 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 34 (pianura) e 45 km/h (rilievi).

VENERDI' 28 DICEMBRE. Sereno; dalla sera nuvolosità variabile.Temperature minime del mattino comprese tra -6 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 30 (rilievi) e 31 km/h (pianura).