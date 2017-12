Meteo, previsioni del tempo per il weekend di Capodanno

A cavallo del fine settimana di Capodanno uno sguardo al meteo è d'obbligo, soprattutto se si pensa di trascorrere la notte di San Silvestro all'aperto (sono tante in effetti nel bolognese le feste organizzate in piazza) o di organizzare una gita fuori porta per il primo giorno del 2018.

Ebbene, le previsioni promettono un miglioramento rispetto alla pioggia battente delle scorse ore: pare che a parte una nuvolosità che diventa anche consistente, l'ombrello riusciremo ad evitarlo. Ecco il meteo di Arpae per la giornata del 30 e del 31 dicembre.

SABATO 30 DICEMBRE. Al mattino molto nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità variabile.Temperature minime del mattino comprese tra -3 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 5 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 23 km/h (rilievi).