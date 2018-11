Meteo Bologna, previsioni del weekend 24-25 novembre

Nuvole per l'ultimo fine settimana di novembre. Secondo le previsioni Arpa-Emilia Romagna, sabato 24 novembre, al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso. Le Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.

Anche domenica 25, al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.