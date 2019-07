Concorso per auto storiche: sfilano le 'vecchie signore'

Tutto pronto per il concorso d'eleganza per auto storiche, fino al 1972. Un evento unico nel suo genere, in programma domani 6 luglio dalle 14 alle 21 in piazza Filopanti e via Bissolati a Budrio, il cui il ricavato verrà devoluto all’Associazione AMICI DI GIO’ per la realizzazione di interventi educativi a favore dei bambini di Budrio.

La storia

Ad inizio 2017 fu costituita, con l’aiuto di alcuni amici e fortemente voluta da Fausto Governato, l'associazione Manuela Ghini, intitolata alla moglie scomparsa un paio di anni prima e nata con lo scopo primario di organizzare eventi per raccogliere fondi a scopo benefico in favore di realtà poste sul territorio. Nello stesso anno la passione di Governato per le auto storiche, che già da un paio di anni lo aveva visto organizzatore di raduni intitolati alla moglie con ottimi risultati, lo spinge ad organizzare un evento a Imola, e la manifestazione viene denominata 1° CONCORSO D’ELEGANZA GIANNI BERTI, in ricordo del responsabile dell’Ufficio Stampa negli anni d’oro dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Al concorso parteciparono vetture di grande bellezza e rilevanza storica raccogliendo grande riscontro a livello di pubblico e di partecipanti, così come di risultati in termini benefici che nell’occasione vengono devoluti al Reparto Oncologico dell’Ospedale Santa Maria Scaletta di Imola.

L’ottimo risultato e il fortunato incontro con Maurizio Mazzanti, sindaco del Comune di Budrio, fa ripetere l'evento e così nasce il Secondo CONCORSO D’ELEGANZA GIANNI BERTI, che viene ospitato l'anno scorso in Piazza Filopanti. E ora il secondo nuovo appuntamento.