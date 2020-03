Gruppo Moreno: preventivi auto e consulenze in videochiamata

Novità dal Gruppo Moreno , sempre attento alla tecnologia, all’innovazione e alle esigenze dei suoi clienti!

Tutti gli utenti che navigano sul sito, hanno la possibilità di utilizzare il nuovissimo servizio di VIDEOCHIAMATA!

In pochi passaggi sarà possibile avere a disposizione, in video chat tramite whatsapp, un consulente commerciale per una consulenza e un preventivo face to face senza nessun costo!

Basterà collegarsi all'apposito link (clicca qui), chiedere di essere contattati e in pochi minuti è possibile fissare la video chiamata su whatsapp con un commerciale dedicato, semplicissimo!

In videochat c'è la possibilità di parlare della tua auto preferita, conoscere tutti e dettagli, fare un preventivo e visionare direttamente l’auto in diretta sul tuo smartphone!