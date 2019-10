Castel Guelfo The Style Outlets: sconti, promozioni e evento Halloween

A Castel Guelfo The Style Outlets lo shopping è… da urlo!

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, quattro giorni di sconti spaventosi, nei negozi aderenti, con la promozione STYLE NEVER DIES.

Inoltre, giovedì 31 ottobre dalle 15 alle 19, grandi e piccini potranno vivere un pomeriggio davvero da paura, con le tante attività in programma: oltre al classico “dolcetto o scherzetto”, corner con make-up artist per trasformarsi in veri mostri, e photo frame a tema Halloween per immortalare il momento! E per finire, un flashmob da… thriller per ballare tutti insieme!

C’è da perderci la testa… anzi, la zucca!

Scopri i negozi aderenti sul sito: http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/eventi-e-novita/style-never-dies-0