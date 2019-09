VIDEO| Governo, fiducia al Senato. Borgonzoni: 'Ladri di democrazia'

Oggi 10 settembre il Conte bis chiede la fiducia al Senato. Si è consumata ancora una schermaglia tra Salvini e il presidente del Consiglio. La senatrice bolognese Lucia Borgonzoni ha "sfoggiato" sotto la giacca una t-shirt con la scritta "Parlatemi di Bibbiano" in riferimento al presunto scandalo sull'affido dei minori.

"Giuste le parole della senatrice Lucia Borgonzoni oggi in Aula al Senato - ha scritto in una nota l'On. Gianluca Vinci, Segretario della Lega Emilia - . Il PD emiliano non vuol sentir parlare di Bibbiano (RE), una vicenda troppo scomoda per i suoi esponenti, dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio al segretario regionale Calvano solo tanto silenzio, si parla di altro, si cerca di deviare l'attenzione, ma le madre e i padri non dimenticano, le vite di migliaia di bambini in tutta Italia meritano attenzione non silenzio!Una sola parola: VERGOGNA!"