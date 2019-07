VIDEO| Regionali Emilia-Romagna, Di Maio: "Il Movimento 5 Stelle non più lista unica, nomi a giorni"

La discussione interna sulle elezioni regionali in Emilia-Romagna vede il Movimento 5 Stelle "Non più come unica lista contro delle ammucchiate di liste, vogliamo mettere insieme i movimenti, i comitati e i gruppi civici con cui abbiamo lavorato". Così Di maio a margine dell'inaugurazione del polo logistico Sda-Poste Italiane all'Interporto di Bentivoglio dove era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il candidato M5s alle elezioni regionali in Emilia-Romagna? "Nei prossimi giorni avremo questioni importanti da affrontare - non si sbilancia in ministro - se i nostri iscritti nelle prossime settimane consentiranno di avviare sperimentazioni di coalizioni con le liste civiche, allora chissà che anche l'Emilia-Romagna non possa essere un'occasione di metterci insieme, come Movimento 5 stelle, a movimenti civici, non partiti, a comitati e altre realte civiche, quelle che insieme a noi vogliono garantire la terza via del Paese. Non esistono solo destra e sinistra, che litigano ormai solo sui migranti".