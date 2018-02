Elezioni 2018, Matteo Renzi in città: 'Se cercate il paese dei balocchi avete sbagliato'

Sala gremita per il segretario del PD Matteo Renzi, oggi a Bologna per dare il via alla campagna e presentare candidati dem in Emilia Romagna alle prossime elezioni del 4 marzo.

Un programma di una sessantina di pagine (e una versione sintetica da 15): "Una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto". A spiegarne i contenuti, il responsabile Tommaso Nannicini.

"Abbiamo restituito 80 euro a chi guadagna meno di 1500 euro" ora l'obiettivo di un eventuale governo PD sarebbe di estenderlo per ogni figlio fino ai 18 anni, ma "nessuna legge di bilancio che faremo dovrà costare di piu' delle precedenti".

LAVORO. "Non spareremo cifre a caso come chi dice 100 miliardi per il reddito di cittadinanza, che è il massimo incentivo per licenziare e perdere posti di lavoro - ha detto l'ex premier, riferendosi al Movimento 5 Stelle - propongono il reddito di cittadinanza, forse con i soldi del monopoli" e lo considera anche "un incentivo a licenziare, noi lo diamo per assumere". E continua: "Abbiamo iniziato a governare con 22 milioni di occupati e ora siamo a quota 23, vogliamo arrivare a quota 24 milioni di occupati nell'arco della legislatura".

Le donne che hanno avuto un figlio, dopo la fine della maternità obbligatoria, possono restare a casa dal lavoro con una retribuzione pari al 30% dello stipendio per 6 mesi. Il programma dei democratici pvuole estendere il beneficio, sotto forma di buono per le spese di cura, anche per quelle che tornano a lavorare.

TASSE. "Andate a vedere i dati sull'evasione fiscale" ha detto il segretario "siamo passati da 10 mld di euro nel 2010 di recupero a oltre 20 mld lo scorso anno, perchè abbiamo incrociato le banche dati. Qui sta la differenza tra chi fa e chi soltanto parla". Ce n'è anche per la Lega e Salvini: "La Flat tax? Che senso ha abbassare le tasse ai miliardari? Perchè abbassare le tasse a chi guadagna tanti soldi e non a chi fatica ad arrivare alla fine del mese?".

Sul palco lo slogan della campagna del Pd: "Gli altri promettono il paese dei balocchi, noi abbiamo un altro programma" e "100x100 Credibile, sostenibile, realizzabile" e Renzi lo ha anche detto dal palco: "Se cercate il Paese dei balocchi avete sbagliato destinazione. Se invece cercate un Paese che con orgoglio, grinta e coraggio disegna il futuro dei nostri figli questa è la comunità del Pd".

