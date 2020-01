Regionali, Benini con i comitati: prima Cierrebi poi Bertalia | VIDEO

Prima all'ex Crb, il centro sportivo di via Marzabotto, che l'attuale proprietà (una societa' controllata dal Bologna Fc e dal gruppo Maccaferri) ha promesso a Despar, che intende costruirci un nuovo supermercato. Poi il comitato dei cittafini di via Bertalia, disturbati dal rumore degli aerei e, in futuro, anche dal passaggio del People Mover.

È il toru con i comitat fatto oggi dal candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Simone Benini. Al centro sportivo, ci sono già stati i ragazzi di Volt, i Verdi, e nei prossimi giorni passeranno Giuseppe Paruolo e alcuni rappresentanti di Forza Italia. Per ora, all'appello mancano Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, che il comitato 'Salviamo il Cierrebi' ha invitato.

In via Bertalia invece, come dicono dal comitato, ufficialmente nessun altro candidato ha fissato una visita. "Siamo pronti ad accompagnare chiunque come fatto con Benini".