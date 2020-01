Regionali, endorsement di Sinisa per Borgonzoni: "Grazie, speriamo di meritare questa fiducia"

"Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic... credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore, Mister, speriamo, insieme alla nostra squadra, di riuscire a meritare questa fiducia, per il cambiamento dell’Emilia-Romagna, con umiltà ma tanta passione". Così la candidata leghista alle elezioni regionali Lucia Borgonzoni commenta sui social l'endorsement dell'allenatore del Bologna in un'intervista pubblicata oggi su Il Resto del Carlino.

Mihajlovich racconta di aver incontrato Salvini qualche giorno fa, di essere suo amico e di conoscerlo dai tempi del Milan quando lo allenava. Per Sinisa, il leader della Lega è uno "tosto" ed esorta al cambiamento. "Le donne hanno carattere, determinazione, riescono sempre: Lucia è una di queste donne. Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza".

Tanti le reazioni della rete, da chi sta con l'allenatore del Bologna e chi rietene le dichiarazioni una "entrata a gamba tesa", per dirla in gergo calcistico.